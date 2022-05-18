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شاهد..تفاعل مواقع التواصل مع ذكرى النكبة الفلسطينية

الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

أحيا العالم ذكرى النكبة الفلسطينية بينما كانت بعض الدول العربية تبارك لكيان الإحتلال الذكرى التي تعتبر بالنسبة له ذكرى تأسيس الكيان الإسرائيلي.

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شهدت مواقع التواصل تفاعلا واسع جدا على مع ذكرى النكبة الفلسطينية، حيث كتبت "إيمان" حول هذا المووضع مغردة: "جنون الاحتلال وهستيريا الرعب التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني الأحياء والشهداء، لا تدل سوى على زعزته الداخلية، ويقينه بزواله الوشيك".

وعلق "رشيد حسن" مغردا: "إسرائيل إلى زوال تصريحات وزير حرب العدو غينتس وفي ذكرى النكبة بأن إسرائيل مهددة بأن تتقلص إلى مجرد دويلة تمتد فقط من القديرة إلى الخضيرة بعد سقوط الجليل والنقب والقدس وتل ابيب في يد الفلسطينيين، هذا يؤكد عمق الأزمة التي يعيشها العدو وبداية العد التنازلي لنهايته".

واعلنت عضوة مجلس النواب الاميركي من اصل فلسطيني "رشيدة طليب" على حسابها في تويتر عن تقديمها مشروع قانون حول النكبة: "قدمت اليوم مشروع قرار يعترف بالنكبة، حيث دمرت أربعمئة بلدة وقرية فلسطينية، واقتلع أكثر من سبعمئة الف فلسطيني من ديارهم ، وجعلوا لاجئين".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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