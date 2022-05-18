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مفتي عُمان يتحدث عن "أكبر خطأ تاريخي" في قضية فلسطين

مفتي عُمان يتحدث عن
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال المفتي العام لعمان الشيخ أحمد الخليلي، امس الثلاثاء، إن القضية الفلسطينية ليست قضية قومية أو شعبية، وإنما هي قضية عقدية؛ مشيراً إلى أن تحويلها إلى قضية وطنية كان أكبر خطأ تاريخي.

العالم - عمان

وأضاف الخليلي في تغريدة على "تويتر"، أن "قضية فلسطين لا تتعلق باحتلال أرض فحسب، وإنما أهم شيء فيها هو احتلال مقدسات إسلامية أصيلة لها جذور في تأريخ النبوات وموازين العقيدة الراسخة".

وأكد أن "على كل مؤمن أن يغار على فلسطين وأن يثور لأجلها"، مشيراً إلى أن تحويلها إلى قضية عربية مرتبطة بالوطن والعنصر "كان أكبر خطأ تاريخي أدّى لاحتلال المسجد الأقصى".

وختم الخليلي بالقول: "إن على الأمة الإسلامية أن تجتمع لإقامة دين الله في أرضه".

وتأتي تغريدة الخليلي في وقت تتجه فيه أنظار العالم مجدداً إلى القضية الفلسطينية؛ بعد الضجة التي أثارها مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال، وما تلاه من اعتداءات متصاعدة على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين.

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