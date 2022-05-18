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شاهد..الاحتلال ينسحب من مخيم جنين بعد حملة اعتقالات

الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في رأم الله أن قوات الاحتلال الاسرائيلي انسحبت من مخيم جنين بعد حملة اعتقالات قامت بها.

العالم - مراسلون

قال مراسلنا ان جيش الإحتلال اليوم صباحا قام بالانسحاب من مخيم جنين للاحئين بعد ان قام بعملية مداهمات بقوة تتكون من 40 آلية عسكرية، واضاف ان الهدف من هذه المداهمات هو شن حملة اعتقالات في داخل المخيم و اطرافه.

واشار مراسلنا الى ان مجمومة من المقاومين الفلسطينيين تصدوا لقوات الاحتلال الاسرائيلي.

واوضح مراسلنا، أن الاحتلال اعتقل احد المقاومين الفسطينيين بعد محاصرته في منزل عالته في اطراف مخيم جنين قبل ان ينسحب من المخيم.

وتابع: ان نادي الاسير الفلسطيني اعلن عن اعتقال 17 فلسطيني في انحاء متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الماضية.

واشار مراسلنا الى ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقل عدد من الشبان الذين شاركوا في تشيع جثمان الشهيدة شيرين ابوعاقلة، وبالتحديد الشاب علاء ابوخضير الذي منع سقوط نعش الشهيدة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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