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معدل التضخم فـي بريطانيا يسجل رقما قياسيا

معدل التضخم فـي بريطانيا يسجل رقما قياسيا
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

سجل التضخم السنوي في بريطانيا في أبريل/نيسان أعلى مستوى قياسي له منذ مارس 1982 ليصل إلى 9% مقابل 7% في الشهر السابق، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS).

العالم - أوروبا

وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 2.5% في أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في مارس.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته بوابة DailyFX أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 9.1%، على أساس شهري، وكان من المتوقع ارتفاع أسعار المواد المستهلكة بنسبة 2.6%.

وفي وقت سابق أشار تقرير إعلامي إلى أن المعيشة الباهظة أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأسر البريطانية.

وبحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز"، نقلا عن مؤسسة StepChange الخيرية للاستشارات المتعلقة بالديون، فإن تكلفة المعيشة المتزايدة بدأت تشكل ضغوطا كبيرة على الأسر.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت ذاته ووفقا للكثير من التوقعات فإن الوضع يزداد سوءا.

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