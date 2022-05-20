قراءة في النتائج النهائية للبرلمان اللبناني

العالم - مع الحدث

وقال الحلبي في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن بعض القوى الخارجية حاولت ايجاد انقسام بين مجموعة 8 آذر و17 تشرين، من اجل حشر كل من شارك في 17 تشرين في ضفة واحدة تنتمي الى اميركيا، وجعل مجموعة 8 آذر في الضفة الثانية.

وواضاف، أن هذا المشروع فشل لان ليس كل من شارك في 17 تشرين ينمتي الى الولايات المتحدة الاميركية، وهناك الكثير من القوى السياسية واحزاب وناشطين من الذين شاركوا في 17 تشرين دخلوا مجلس النواب اللبناني لم ينتموا الى الولايات المتحدة.

واوضح حلبي أن البرلمان اللبناني سيواجه سجال بين من يغض النظر عن ازمة لبنان المعيشية والاقتصادية والاجتماعية ويصب اهتماهه الى سحب سلاح المقاومة اللبنانية وبين من يحاول ان ينقذ لبنان من ازمته الحالية والخروج به الى بر الأمان، مشيرا الى ان هذا السجال سيعيق البرامج الاساسية للبرلمان اللبناني.

وبين الكاتب السياسي، أن الانقسام السياسي داخل مجلس النواب اللبناني، امامه ثلاث استحقاقات، الاول انتخاب رئيس المجلس والثاني تشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتوقع حلبي ان حكومة نجيب ميقاتي حسب المعطيات ستبقى خلال الفترة الحالية.

وولفت حلبي الى ان التوازنات داخل مجلس النواب اللبناني واضحة، هناك الخيار الاكثرية (حركة امل التيار الوطني الحر حزب الله واخرين) وهم يشكلون 65 بالمئة من نواب المجلس، لذا هذه النسبة بحكم الاغلبية هي من تقرر من سيكون رئيس مجلس النواب.

بدوره قال الكاتب السياسي سيركيس ابوزيد إن النظام اللبناني قائم على الدستور وهناك تفسيرات مترابطة حول هذا الدستور وعرف وطني ما يعرف بالديمقراطية التوافقية ويلزم الجميع بالاعتراف.

واضاف، أن القوى السياسية في البنان قلبت بان تكون الية مركبة في النظام اللبناني؛ لذلك لبنان لايستطيع ان ينتقل من نظام قائم على التوافق الى نظام اخر، لانه سيواجه مشاكل لا تحمد عقباها.

واوضح ابو زيد أن تركيبة مجلس النواب اللبناني قائمة على ثلاث تكتلات، مجموعة 8 آذار و المقاومة وحلفائها ولديها ما يقارب النصف تقريبا في المجلس، وما تبقى من مجموعة 14 آذار والحزب الاشتراكي وغيره وهناك كتلة متنوعة من المستقلين والمجتمع المدني ولكنها غير متفقة في مابينها، مشيرا الى ان المجموعة الثالثة متنوع ومتعددة ولا يوجد جامع مشترك فيما بينها، لان البعض اقرب الى محور المقاومة والبعض اقرب الى القوات اللبنانية و14 آذار وهناك فريق ليس له علاقة مع الفريقين.

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https://www.alalam.ir/news/6183473