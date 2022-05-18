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رئيس حركة حماس يدعو إلى نقل الرسالة التحذيرية للاحتلال من العواقب المترتبة على تنفيذ تهديداته الإجرامية

الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

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