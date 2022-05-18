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رئيسي: الاكتفاء الذاتي في السلع الاساسية قضية استراتيجية

رئيسي: الاكتفاء الذاتي في السلع الاساسية قضية استراتيجية
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، الاكتفاء الذاتي في السلع الاساسية قضية استراتيجية، موعزا لوزارة الجهاد الزراعي للعمل في اقصر فترة زمنية ممكنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الاساسية والاستغناء عن الحاجة للدول الاخرى في هذا المجال.

العالم - ايران

واشار السيد رئيسي خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء الى ضرورة توفير الامن الغذائي في البلاد، واعتبر الاكتفاء الذاتي في السلع الاساسية قضية استراتيجية وقال: انه الى جانب الاعمال اليومية لا ينبغي الغفلة عن الاجراءات الاساسية والبنيوية.

واضاف: ان الانتاج قضية اساسية وبنيوية ويتوجب علينا عبر تعزيز الانتاج الداخلي الوصول الى الاكتفاء الذاتي في غضون اعوام وفي اقصر فترة زمنية ممكنة كي لا نكون بحاجة الى الدول الاخرى.

واكد رئيس الجمهورية ضرورة الاتقان والشمولية في القرارات المتخذة وقال: انه على جميع اركان الحكومة دراسة جميع النواحي في صنع واتخاذ القرارات كي تكون دقيقة وقابلة للتنفيذ.

كما اكد ضرورة التبيين الدقيق والشامل لمشروع الحكومة بشان التوزيع العادل للدعم الحكومي ازاء بعض الشبهات المطروحة وقال: على الفريق الاقتصادي والفريق الاعلامي للحكومة العمل عبر تبيين القضية على تنوير الراي العام ومنح السوق الهدوء والطمأنينة.

وفي جانب آخر من حديثه اشار آية الله رئيسي الى تصاعد حدة الملوثات والغبار في مختلف محافظات البلاد خاصة في محافظة خوزستان قائلا: ان الحل الجذري لهذه القضية بحاجة الى التعاون من قبل الدول الجارة والمنطقة.

واوعز رئيس الجمهورية الى منظمة البيئة للعمل عبر تعاون وزارة الخارجية وسائر الاجهزة المعنية لحل مشكلة تلوث الهواء عن طريق التشاور مع الدول الجارة.

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رئيسي: الاكتفاء الذاتي في السلع الاساسية قضية استراتيجية

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