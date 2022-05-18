تبون يدعو رجال الأعمال الأتراك للاستثمار الزراعي في الجزائر

العالم - الجزائر

وأكد تبون، خلال كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء، بافتتاح منتدى الأعمال والاستثمار التركي - الجزائري في إسطنبول، بمشاركة نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أكد على الربح المتبادل بين تركيا والجزائر على الصعيد الاقتصادي.

ولفت إلى أن الجزائر تشهد قفزة اقتصادية رغم وجود ركود اقتصادي كبير في العالم، منوها بأن بلاده ليست لديها ديون خارجية، وحققت نموا بلغ 3 في المئة.

وأشار تبون إلى وجود مساحات شاسعة من الأراضي الجاهزة للزراعة في الجزائر، بانتظار من يستثمرها، وإلى عدم وجود أي مشكلة على صعيد المياه، بل على العكس هناك فائض مائي.

وأضاف: "لذلك نقول لأشقائنا الأتراك لدينا أراض واسعة، تعالوا نزرعها ونقوم بالتصدير معا".

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وصل إلى تركيا يوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

ويوم الاثنين، ترأس تبون مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، في أنقرة.