قادمة من الأردن.. قافلة أمريكية تدخل قاعدة التنف في سوريا 

العالم-سوريا

وأفاد "المرصد السوري المعارض" بدخول قافلة للقوات الأمريكية إلى سوريا قادمة من الأردن، وتتألف القافلة من 15 شاحنة محملة بالمواد اللوجستية، برفقة أربع سيارات همرات ترفع العلم الأمريكي، ودخلت القافلة إلى قاعدة التنف ضمن منطقة الـ55 كيلو متر، التابعة لـ”التحالف الدولي” قرب الحدود العراقية-الأردنية-السورية.

وفي 8 أيار، كشفت مصادر عن تحليق لطائرتين مروحيتين تتبعان لـ”التحالف الدولي” في أجواء مخيم الركبان بجانب قاعدة التنف قرب الحدود العراقية-الأردنية-السورية.

ووفقًا للمصادر فإن المروحيتين حلقتا على علو منخفض بشكل دائري مرتين متتاليتين نحو نصف ساعة، قبل أن تغادرا الأجواء السورية نحو الأردن، دون معرفة الأسباب، وهي الحادثة الأولى من نوعها.