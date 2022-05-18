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 شاهد: المعرض الدولي الرابع للسيارات في العاصمة الايرانية طهران

 شاهد: المعرض الدولي الرابع للسيارات في العاصمة الايرانية طهران
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

بدأ معرض طهران الدولي الرابع للسيارات بحضور 25 شركة سيارات محلية والعديد من شركات تجميع السيارات في قطاعي سيارات الركاب والسيارات التجارية في معرض أفتاب الدولية.

العالم- منوعات


فيما يلي تتابعون صورا لهذا المعرض:

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