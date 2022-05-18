الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢
١٠:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية يدخل حيز التنفيذ

سوريا.. قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية يدخل حيز التنفيذ
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم القانون رقم 20 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية في سوريا التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

العالم-سوریا

وأوضحت وزارة الاتصالات والتقانة السورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المادة رقم 50 من القانون المذكور والذي صدر في الـ 18 الشهر الماضي تنص على اعتباره نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

وأصدرت وزارة الاتصالات والتقانة في العاشر من الشهر الجاري التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحماية المصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

ويفصل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية وهو يتضمن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعاً على جهة عامة إضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم والتي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية كالذم والقدح الإلكتروني وجرائم المساس بالحياء والجرائم الواقعة على الدستور.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الاتصالات السورية تصدر تعليمات بشأن قانون الجريمة المعلوماتية

وزير الاتصالات السوري يكشف اهداف قانون الجريمة المعلوماتية

الرئيس السوري يصدر قانوناً خاصاً..وهذه تفاصيله

سوريا.. إقرار عدد من مواد قانون "مكافحة الجريمة المعلوماتية"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تركيا تعتقل آلاف المهاجرين

القضاء الايراني: لن نترك ملف اغتيال الشهيد سليماني

أزمة رغيف الخبز تتجدّد في لبنان

تركيا تدرب مسلحي إدلب داخل أراضيها على أسلحة حديثة

ماهي تحديات الكبرى امام مجلس النواب اللبناني الجديد؟

انفوغرافيك.. دول العدوان والامم المتحدة يتحملان تبعات اي تلكؤ بتثبيت الهدنة باليمن