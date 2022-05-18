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وزیر النفط: إيران تبيع نفطها بسعر جيد

وزیر النفط: إيران تبيع نفطها بسعر جيد
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

اکد وزیر النفط الايراني جواد اوجي بأنّ لدی إيران زبائن في سوق النفط وعملية بيع النفط بسعر جيد یستمرّ بقوة.

العالم - ايران

وقال اوجي على هامش اجتماع لمجلس الوزراء بشأن عملية بيع النفط الإيراني في الأسواق العالمية: "لدينا مشتریات في السوق وحددنا أسواقاً جديدة وسيستمر هذا الاتجاه بقوة".

وحول ارتفاع حجم بیع النفط الروسي أوضح الوزير: " تقدم روسيا الكثير من الخصومات لزبائنها لكن نظرًا للعقوبات الغربية، سيستغرق وقتًا طویلاً لتعثر على مشترین".

واضاف: " لقد تم إعداد اللوائح بدعم الشركات القائمة على المعرفة في مجال النفط والغاز وسیطرح في الحكومة قريباً".

وفي إشارة إلى استكمال الدراسات بحقل"أرش" للغاز ، قال اوجي: "تتشاور وزارة الخارجية مع الكويت والسعودية لحل الخلافات المتعلقة باستخدام هذا الحقل".

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