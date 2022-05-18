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فيديوغرافيك.. هدوء حذر في طرابلس بعد يوم من الاشتباكات

الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

عاد الهدوء للعاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات اندلعت أمس الثلاثاء عند دخول رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا إلى المدينة رفقة قوة مسلحة، وهو ما تصدت له قوات تابعة للجيش الليبي.

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فيديوغرافيك.. هدوء حذر في طرابلس بعد يوم من الاشتباكات

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