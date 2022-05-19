أسرة المواطن الإيراني حميد نوري تكشف عن تفاصيل اعتقاله

العالم - من طهران

وقال صهر نوري مسعود نوري وابنته عطية نوري في حديث لبرنامج"من طهران" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن حميد نوري اعتقل عام 2019 بشكل تعسفي في المطار، دون إبلاغ السفارة الإيرانية أو أسرته إلا بعد أربعة أيام من اعتقاله.

واشارا الى أن زمرة "خلق الإرهابية" هي التي تقف وراء مزاعم الاتهامات الموجهة اليه، وأكدا أن المحاكمة تفتقر لأدنى المعايير القانونية والانسانية، ووصفا التهم الموجهة اليه بالكيدية.





العالم: مسعود نوري! من هو حميد نوري المواطن الإيراني المعتقل في السويد منذ نوفمبر 2019؟

مسعود نوري: السيد حميد نوري ، مواطن إيراني ، ولد في أيار / مايو 1940. إنه صديق للعائلة ولطيف وأب حقيقي.

العالم: السيد حامد نوري اعتقل في المطار السويدي عام 1998؟ لماذا تم القبض عليه؟

مسعود نوري: أولا وقبل كل شيء ، الحكومة السويدية والقضاء لم يبلغا الأسرة باعتقال السيد حميد نوري. بعد ثلاثة أو أربعة أيام ، اكتشفنا من خلال وسائل الإعلام المناهضة لجمهورية إيران الإسلامية أن شيئًا ما قد حدث لعمي وأنه قد تم اعتقاله. وظلوا في فراغ وكانوا في الحبس الانفرادي منذ اليوم الأول ، دون الاتصال بالعائلة أو أي شخص آخر.

واضاف مسعود نوري الى أن عندما نزلوا من الطائرة، اعتقلوا رجلاً يبلغ من العمر 60 عامًا أمام الركاب بأسوأ طريقة ممكنة بواسطة 6 شرطة قوية ، ولم يقدموا أي معلومات حول المكان الذي أخذوه فيه. لقد كان كبيرًا السؤال لنا ولم تكن أيدينا مقيدة في أي مكان .. اتصلنا للتو وذهبنا إلى وزارة الخارجية الإيرانية، فعلوا الأشياء وفقًا لواجباتهم ، لكن لم يتضح سبب اعتقالهم.

العالم: عطية نوري! عندما وصل والدك إلى ستوكهولم بالطائرة من طهران، تم اعتقاله في المطار ، كيف علمت باعتقاله وكيف تم إبلاغه به رسميًا؟

عطية نوري: قبل كل شيء كان يومًا صعبًا جدًا في تلك الأيام ، كان من المفترض أن يصل والدي الساعة الواحدة ، ولم نكن نعرف شيئًا عنه حتى حلول الليل وكنا قلقين تمامًا. اكتشف. رسمياً لم يخبرنا أحد حتى يومنا هذا أنه محتجز ومكان وجودهم.

وتابعت عطية نوري قائلة:"التقينا بالأب عبر الشبكات والأماكن التي ذهبنا إليها. نعرف مكان الأب ، لكن لا توجد معلومات رسمية من السويد نحن لم نفعل، لم يكن من الممكن الاتصال بالعائلة لمدة 8 أشهر.

العالم: خلال هذا الوقت ، منذ عام 1998 ، هل سمحت لك الحكومة السويدية بزيارة والدك؟

عطية نوري: لا ، لم نتصل به على الإطلاق لمدة ثمانية أشهر. تم الاتصال الأول بعد حوالي ثمانية أشهر مع والدتي ، التي ذهبت إلى السفارة السويدية ، في غضون دقائق قليلة ، ولم يتمكنوا من معرفة ذلك إلا عنه ودعني أتحدث ، لم يكن لديهم آخر ، وأول لقاء تمكنا من رؤية الأب كان في مركز الاعتقال بعد 25 شهرًا من اعتقاله في ديسمبر 1400. لم نتمكن من رؤية الأب من قبل.

العالم: مسعود نوري! بعد مرور 25 شهرًا على اعتقال السيد حميد نوري ، تمكنت عائلته من زيارته. خلال 25 شهرًا ، هل تقدمت بطلب إلى القضاء السويدي لمقابلة أو الحصول على محام لمعرفة ما هي تهم السيد حميد نوري؟

مسعود نوري: عندما يتم القبض على السيد نوري في السويد، من الطبيعي أن تكون أبسط الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها المواطن، على الأقل أن نقول إننا اعتقلناه، وهي الاتهامات الموجهة إليك وضد المدعين من هؤلاء الأشخاص ، و هذا أبلغ عائلتك عن طريق الهاتف.

العالم: عطية نوري ..متى كانت آخر مرة قابلت فيها والدك؟

عطية نوري: آخر لقاء لنا مع والدي كان في اليوم التالي لجلسة المحكمة الأخيرة. لقد رأيت أنا وأمي وأخي الأب ، لكنهم لم يعطوا الإذن بزيارة الأحفاد وقالوا إن العائلات من الدرجة الأولى فقط يمكنها زيارة الأب ، بينما الأب يعتمدون بشكل كبير على أحفادهم ولم يكن من الممكن لهم رؤية الأبناء في هذين العامين ونصف.

واضافت عطية :"كان والدي بخير وأراد من الجميع أن يصلي من أجله حتى يتمكن من كسب الحرب ضد والدي وشعب إيران.

العالم: كيف تعامل المنافقون معك ومع غيرك من أفراد عائلة السيد نوري؟

مسعود نوري: لدينا صور وفيديوهات تُظهر الوجه الحقيقي للمنافقين للشعب الإيراني ويمكنك أن ترى أنهم لم يكونوا مختلفين عن الستينيات ، فقد تعرضوا لإهانات وعدم احترام لا حصر لها تجاهنا ، ما مجموعه 4 إلى 5 أفراد من العائلة في المحكمة ، كنا ، لكن أمام مجموعة منهم ، كانوا يجتمعون كل صباح أمام المحكمة.

واضاف مسعود:"في هذه الجلسات الـ 92 ، ظهرت مجموعة من المنافقين أمام المحكمة في شاحنات ، يلوحون باللافتات واللافتات ، ويحضرون 3 أو ، في بعض الأيام ، 5 حافلات مليئة بالناس ، ويرددون الشعارات في وقت محدد. وقت خاص.

ولفت مسعود:"أكثر ما أهانونا نحن عائلة السيد نوري .. كان هذا أمام قاعة المحكمة .. كان هناك مخطط مختلف داخل قاعة المحكمة .. ادخل إلى مدخل الاجتماع".

الآن تخيل هذا الهجوم خارج الاجتماع وكنا نذهب داخل الاجتماع ونهتف للعم والابتسام ، هذه الابتسامات التي ابتسمناها كانت صعبة للغاية بالنسبة لهم وكانوا مستاءين ، لكن أمامهم كنا ننحني دائمًا لم نفعل ، لأن الجريمة التي ارتكبوها بحق الشعب الإيراني لا توصف، في هذه الرحلة الأخيرة ، ورغم تهديدات مجموعة المنافقين ، لم أتخيل أنني سأعود إلى وطني.

العالم: السيدة عطية نوري ، كما تقول السويد أن موضوع حقوق الإنسان على المحك والمحاكمة شفافة ، كيف رأيت ، بصفتك ابنة السيد نوري ، إجراءات المحاكمة في السويد؟

عطية نوري: كنت أعتقد أن السويد تحترم حقوق الإنسان وتحترم حقوق الإنسان ، لكن ما رأيناه في آخر 2.5 سنة كان مختلفًا تمامًا عما سمعناه ، واتضح لنا أن الآباء والأسر ليس لهم حقوق إنسان .

على سبيل المثال خلال هذه السنوات طلب الأب فحصا طبيا لم يتم الترتيب له فمثلا بسبب ضعف عيونهم طلب فحص العين من قبل طبيب لاستلام نظارة جديدة والتي لم يتم قبولها كأكثر طلب أساسي.

وقالت عطية:"لم تُحترم حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعديد من الأشياء الأخرى المتعلقة بوالدي ، وتعرض والدي للكثير من الضغوط ولم يكن على علم بأسرته منذ شهور. لم يُسمح لوالدي حتى بالاتصال بأسرته ، والسويد حرمته من هذا الحق".





وقال مسعود نوري: قبل قراءة لائحة الاتهام تحدثنا مع محامي العام الخاص بي ولم نكن نعرف شيئاً عن إجراءات المحكمة ، وانتهكت جميع حقوقنا في جميع المراحل.

على سبيل المثال ، بسبب التناقضات العديدة في القضية وعرض ودعاية المحكمة ، وجد العم 180 وكتب ملاحظات في هذه القضية ، لكن الشرطة السويدية سجلت جميع الملاحظات في عمل غير إنساني ، سأروي قصته أقل.

ولفت مسعود قائلا:"كان عمي في الحبس الانفرادي قبل 24 ساعة من قراءة لائحة الاتهام ، وخرج لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات للتنفس ، وكتب خلال هذه الأشهر جميع الدفوع وهذه التناقضات. من سيبدأ الكتابة مرة أخرى في تلك الليلة وسيمثل أمام المحكمة غدًا بهذا الضغط".

واشار مسعود الى انه من الغريب أن هذه القضية والمحاكمة ستنتقل إلى ألبانيا لمدة أسبوعين، لأن المنافقين يعيشون في معسكر أو معسكر لأنهم لا يملكون هوية ولا يُسمح لهم بدخول البلاد، لذلك أجروا هذه المحاكمة من جانب واحد في جميع جوانب.

وقال مسعود:"الغريب أنه في نهاية المحاكمة طالب محامو المنافقين بتعويض إيران عن القضية التي رفعوها والتي كانت غريبة فعلاً مع الأعمال الإرهابية التي ارتكبوها في إيران!".