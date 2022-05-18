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موظف ساخط يودي بحياة 3 أشخاص في مدينة إيلام الإيرانية

موظف ساخط يودي بحياة 3 أشخاص في مدينة إيلام الإيرانية
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس دائرة القضاء بمحافظة إيلام الإيرانية إلى تفاصيل جديدة لحادثة احتجاز الرهائن بمدينة إيلام اليوم مبيناً أن شخصاً ولدوافع شخصية قام بهذه الجريمة ومن ثم قام بالانتحار، وأعلن تشكيل ملف قضائي بخصوص الحادثة هذه.

العالم - إيران

وأعرب عمران علي محمدي رئيس دائرة القضاء بمحافظة إيلام الإيرانية أن الدافع وراء احتجاز الرهائن في إيلام اليوم كان انتقاما شخصيا، وقال: إن المعتدي الذي كان موظفاً بالدائرة المالية بمؤسسة المستضعفين، دخل المكتب صباح اليوم بقنبلتين يدويتين وسلاح ناري، مخبأة في كيس أرز، إلى الدائرة.

وتابع: هذا الشخص ومن خلال إطلاق الرصاص وجه الموظفين إلى الطابق الثاني من هذا المكتب، وقام بإلقاء قنبلة يدوية داخل الجموع، ما أسفر عن مقتل اثنين من الموظفين في المكان وآخر في المستشفى، ومن ثم قام بإطلاق النار على نفسه منتحراً في المكان.

وصرح رئيس قضاة محافظة إيلام: أصيب 5 من موظفي هذا القسم بجروح نتيجة إلقاء القنبلة اليدوية ونقلوا إلى المستشفى، كما أن الحالة الصحية لأحد هؤلاء الأشخاص خطيرة، والبقية مصابون بجروح سطحية ويتم علاجهم.

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