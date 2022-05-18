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إزاحة الستار عن كتابين لـ"بثينة شعبان" بمعرض طهران الدولي للكتاب

إزاحة الستار عن كتابين لـ
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أزيح الستار عن ترجمة كتابين سوريين من تأليف المستشارة السياسية والإعلامية السابقة للرئيس السوري بشار الأسد "بثينة شعبان" تحت عنوان "حافة الهاوية" و"عشرة سنوات مع حافظ الأسد" إلى اللغة الفارسية.

العالم - إيران

وحضر المراسم التي جرت اليوم الأربعاء كل من رئيس اتحاد الكتاب العرب محمد الحوراني وسفير سوريا لدى طهران شفيق ديوب ورئيس إتحاد الناشرين السوريين هيثم الحافظ ومترجم الكتابين حسين آباديان.
وقال هيثم الحافظ إن كتاب حافة الهاوية لبثينة شعبان يعبر عن حضارة سوريا وتطورها وكتاب عشرة سنوات مع حافظ الأسد يعبر عن عمق العلاقات السورية والإيرانية وتطور علاقاتهما والحصار المفروض على البلدين.
وأضاف أن ترجمة الكتابين من شأنها ترسيخ العلاقات الثقافية بين البلدين مؤكدا أن التعاون الثقافي السوري الإيراني أساس علاقاتهما.
وأعرب عن أمله بأن يشارك في العام القادم المزيد من الناشرين السوريين والإيرانيين في معارض البلدين إلى جانب تطوير العلاقات بين الناشرين في البلدين.
ويستمر معرض طهران الدولي للكتاب الـ33 الذي بدأ أعماله في 11 من مايو حتى يوم 21 في العاصمة طهران.

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