العالم - إيران



وحضر المراسم التي جرت اليوم الأربعاء كل من رئيس اتحاد الكتاب العرب محمد الحوراني وسفير سوريا لدى طهران شفيق ديوب ورئيس إتحاد الناشرين السوريين هيثم الحافظ ومترجم الكتابين حسين آباديان.

وقال هيثم الحافظ إن كتاب حافة الهاوية لبثينة شعبان يعبر عن حضارة سوريا وتطورها وكتاب عشرة سنوات مع حافظ الأسد يعبر عن عمق العلاقات السورية والإيرانية وتطور علاقاتهما والحصار المفروض على البلدين.

وأضاف أن ترجمة الكتابين من شأنها ترسيخ العلاقات الثقافية بين البلدين مؤكدا أن التعاون الثقافي السوري الإيراني أساس علاقاتهما.

وأعرب عن أمله بأن يشارك في العام القادم المزيد من الناشرين السوريين والإيرانيين في معارض البلدين إلى جانب تطوير العلاقات بين الناشرين في البلدين.

ويستمر معرض طهران الدولي للكتاب الـ33 الذي بدأ أعماله في 11 من مايو حتى يوم 21 في العاصمة طهران.