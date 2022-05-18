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الرئيس العراقي يهنئ الصابئة المندائيين بعيد التعميد

الرئيس العراقي يهنئ الصابئة المندائيين بعيد التعميد
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، الصابئة المندائيين بمناسبة عيد التعميد.

العالم - العراق
وقال الرئيس العراقي في برقية تهنئة بالمناسبة، إنه "بحلول عيد التعميد (دهفا اد ديمانا) أتقدمُ إلى جميع أبنائنا وإخوتنا من الصابئة المندائيين بأحرّ التهاني وأطيب التبريكات، متمنياً لهم عيداً سعيداً، وأن ينعموا مع العراقيين كافة بالأمن والأمان والسلام والمحبة".
وأضاف، "وبهذه المناسبة نستذكر المواقف الوطنية لهذا المكون الأصيل في البلد الذي أثبت تمسكه بالهوية الوطنية ووقوفه إلى جانب جميع الأطياف بمختلف التحديات والمحن، وكانت لهم إسهامات اجتماعية وفكرية جليلة في تاريخ البلد، وكل عام وأبناؤنا وإخواننا الصابئة المندائيون بخير وأمن وسلام".

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