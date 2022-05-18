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الكاظمي يؤكد وقوف العراق الدائم إلى جانب لبنان في أزمته

الكاظمي يؤكد وقوف العراق الدائم إلى جانب لبنان في أزمته
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، وقوف العراق الدائم إلى جانب لبنان في أزمته.

العالم - العراق
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قدّم في اتصال هاتفي، تهانيه إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بمناسبة نجاح إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية".
وأكد الكاظمي، وفقا للبيان، مساندة العراق للبنان الشقيق حكومةً وشعباً وتطلعاته لترسيخ الاستقرار وهو يحقق هذه الخطوة الديمقراطية المعبرة عن إرادة الشعب اللبناني، وتطلعاته لترسيخ الاستقرار، وبناء الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وشدد الكاظمي على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبيّن وقوف العراق الدائم إلى جانب لبنان في أزمته؛ من أجل تعزيز أمن المنطقة، وتحقيق إرادة شعوبها المحبّة للسلام".

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