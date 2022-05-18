تركيا تستخدم اللاجئين السوريين كورقة ضغط لتمرير مصالحها

العالم - مراسلون

لم تتبدل كثيرا العناوين في استخدام تركيا لورقة اللاجئين السوريين فيها، تلويح جديد للنظام التركي بهذه الورقة بعد اعلان الرئيس اردوغان عودة اكثر من مليون لاجئ سوري الى بلادهم، ملف تستغله انقرة لتمرير مصالحها واستخدامه ورقة ضغط سياسية.

وقال الأمين العام للحزب القومي العربي: "اليوم مايحصل في سوريا ما تريده تركيا في الهدف البعيد هو الاستيلاء على الشمال السوري بحجة وذريعة وجود الاكراد، تريد ان تلعب بالديمقرافية الجغرافية والسكانية، وتريد ان تبتز الحليف الايراني والروسي وتريد ان تبتز القيادة والحكومة السورية، ما يحصل اليوم هو مقدمة لمشروع تقسيم سوريا لن يمر هذا المشروع".

مخاوف كبيرة من محاولات التركي رسم الشمال السوري وفق خارطة جديد حيث تريده انقرة منطقة امنة، كون المناطق الثلاثة عشرة التي أعلنت عنها لاستقبال اللاجئين تقع تحت سيطرة الجيش التركي والمجموعات المسلحة المدعومة منه، وسط مخاوف ان يؤدي ذلك الى تغير ديموغرافي في المناطق ذاتها حيث تفرض تركيا واقع عسكري يمنع عودة السكان الأصليين ومحاولة استبدالهم بآخرين، مع الاستمرار ببناء المساكن والمدن بالإضافة الى مختلف المرافق وربطها بالدولة التركية.

وقال الباحث في العلاقات الدولية واستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية محمود كوثراني: "تحاول اميركا ومعها تركيا تكبير ورقتها لمحاولة ايجاد مساحة من الامل في اطلاق مشروع غاز شرق اوسطي باتجاه اوروبا عبر تركيا ، لذلك تحاول تركيا رفع السقف من خلال وجودها في الشمال السوري والايحاء بانها تريد اقامة منطقة عازلة وتقوم باعمال عسكرية لكن الامر لا يتعدى موضوع الغاز واميركا اليوم تتقارب مع تركيا في هذا الموضوع".

وتعتبر الأوساط السياسية أنَّ مشروع إعادة اللاجئين السوريين الى إدلب يهدف إلى إضفاء الشرعية السياسية إقليمياً ودولياً على جبهة النصرة، ويسعى اردوغان الى تحويل اللاجئين السوريين الى حاضنة شعبية للنصرة في تلك المنطقة

بعد تحويل السوريين في شمال البلاد والداخل التركي لذراع عسكرية لأجندات اردوغان في تحقيق طموحاته الإقليمية، يأتي دور تحويل الملف الإنساني لللاجئين السوريين في تركيا إلى مكسر عصا في الصراع السياسي الحاد في الداخل التركي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..