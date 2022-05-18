مصر.. نقل علاء عبد الفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل

العالم - مصر

وصرح المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" المصرية الرسمية، بأن الوزارة استجابت لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، لنقل علاء عبد الفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل، بمنطقة وادى النطرون، التابعة لمحافظة البحيرة، شمال القاهرة.

وكانت الوكالة نقلت عن مصدر أمني بالداخلية، تأكيده، أن علاء عبد الفتاح غير مضرب عن الطعام.

ويوم أمس الثلاثاء ناشدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية، بنقل "النزيل علاء عبد الفتاح" إلى "مركز الإصلاح و التأهيل النموذجي" في وادي النطرون، نظرا لإمكانياته الطبية المتقدمة والرعاية المتميزة التي تتوافر في المركز الطبي التابع له.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش حذرت أمس الثلاثاء من تدهور صحة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المعتقل في السجون المصرية منذ أكثر من عامين ونصف، بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه، وكذلك إضرابه عن الطعام.

وقالت المنظمة على تويتر “حياة الناشط علاء عبد الفتاح في خطر بعد إضرابه عن الطعام لمدة تناهز 7 أسابيع”.

وأضافت “على حكومة السيسي (الرئيس المصري) الإفراج عنه فورًا دون قيد أو شرط وحتى ذلك الحين ضمان حقوقه الأولية كسجين في القراءة والكتابة والتريض والمتابعة الطبية المستقلة”.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة مصرية، حكمها على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمس سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة.

ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أن محكمة جنح أمن دولة طوارئ، هي من أصدرت الحكم بحق عبد الفتاح، كما عاقبت المتهمين، محمد الباقر، ومحمد أكسجين لمدة 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.