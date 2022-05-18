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كوريا الجنوبية: لدينا خطة بديلة اذا قام الشمال بعمل استفزازي خلال زيارة بايدن

كوريا الجنوبية: لدينا خطة بديلة اذا قام الشمال بعمل استفزازي خلال زيارة بايدن
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول كوري جنوبي إن الرئيسين يون سيوك-يول والأمريكي جو بايدن لديهما "خطة بديلة" لقيادة القوات المشتركة في حال قيام بيونغ يانغ بعمل استفزازي خلال زيارة بايدن هذا الأسبوع.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال كيم تيه-هيو، النائب الأول لمكتب الأمن الوطني الرئاسي للصحفيين "في الوقت الحالي، نقدر أن احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية بحلول نهاية الأسبوع ضئيل نسبيا، لكن الاستعدادات لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تبدو وشيكة".

وأوضح أنه "في حالة حدوث استفزاز كوري شمالي، سواء كان كبيرا أو صغيرا، خلال فترة القمة، فقد أعددنا خطة بديلة بناء على نوعية الاستفزاز، ليتمكن زعيمي البلدين بشكل فوي من دخول القيادة ونظام التحكم في الموقف الدفاعي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وسيجتمع يون وبايدن مرة واحدة على الأقل كل يوم، مع تخصيص يوم السبت لقمتهما واليومان الآخران إما لحدث أمني اقتصادي أو حدث للأمن الوطني، وفقا لكيم.

وستبدأ القمة بعد الساعة 1:30 ظهرا بقليل في المكتب الرئاسي الجديد في يونغسان، وسط سيئول.

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