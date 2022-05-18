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محمد عبدالسلام: ‏بنود الهدنة تنص على رحلتين أسبوعيًا إلى عمّان والقاهرة، وهو ما لم تلتزم به دول العدوان التي أضاعت شهرا ونصف من زمن الهدنة

الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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