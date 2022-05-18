الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب : بايدن : واشنطن "ستعمل" مع فنلندا والسويد لمواجهة أي "عدوان" خلال مراجعة طلبي انضمامهما إلى الناتو

الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كرزاي والسفير الإيراني يبحثان تعزيز العلاقات بين طهران وكابول

أردوغان للسويد وفنلندا: 'عذرا.. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين'

ائتلاف 14 فبراير البحريني: تصويت جمهور المقاومة كسر أنف أمريكا و"إسرائيل"

كلمة السيد نصرالله حول الانتخابات النيابية واخر التطورات

الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا

مراسلة العالم: مجهولون يغتالون مختار قرية الكرك في درعا بسوريا