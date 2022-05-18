كلمة السيد نصرالله حول الانتخابات النيابية واخر التطورات

العالم - لبنان

وقال السید نصرالله: إن كوادر المقاومة كانوا يؤدون دورين في آن معاً الأول في إنجاح يوم الانتخاب والثاني في البقاء على جاهزية لحماية لبنان

وفي ما يلي أهم موقف سماحته:

- الشكر لكل الذين شاركوا في الانتخابات وخصوصا الذين اعطوا اصواتهم للمقاومة وحلفائها واصدقائها في كل لبنان

- أخص بالشكر عوائل الشهداء وامهات الشهداء

- الشكر بشكل خاص للجرحى ولكبار السن والمرضى وعلماء الدين الذين كانوا لهم حضور مميز في الانتخابات

- شكر خاص لكل الماكينات الانتخابية ولكل الرجال والنساء على الاقبال الكبير ومنقطع النظير، اللسان يعجز عن الشكر لما قدمتم

- شكر خاص لقادة وكوادر المقاومة الإسلامية

- نشكر جميع الجهات الرسمية المعنية بتنظيم الانتخابات

- اتوجه بالشكر الى الاخوين العزيزين النائبين السابقين السيد نواف الموسوي والوليد سكرية

- اتوجه بالشكر الى النائب السابق انور جمعة ونرحب بالنواب الجدد الذين انضموا الى كتلة الوفاء للمقاومة وهم الاستاذ ملحم الحجيري وينال الصلح ورائد برو ورامي

- الحضور الكبير يوم الانتخابات وكذلك في المهرجانات قبل الانتخابات والنتائج التي حصلت عليها لوائح الامل والوفاء تعطي رسالة واضحة وقوية حول التمسك بالمقاومة وسلاح المقاومة والمعادلة الذهبية والدولة العادلة والاصلاحات والسلم الاهلي والشراكة والتعاون واولوية معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية

- أقول لجمهورنا الوفي لقد أمنتم شبكة الأمان السياسية والشعبية المطلوبة للمقاومة وسلاحها

- أكبر عملية نهب وسرقة في تاريخ لبنان هي سرقة اموال المودعين من قبل اغلب المصارف والادارة الاميركية

يتبع..