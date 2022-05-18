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الاتحاد الأوروبي: تأخرنا 20 عاما في تعزيز الإنفاق الدفاعي مقارنة بروسيا والصين

الاتحاد الأوروبي: تأخرنا 20 عاما في تعزيز الإنفاق الدفاعي مقارنة بروسيا والصين
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

قالت المفوضية الأوروبية في تقرير نُشر اليوم الأربعاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فشلت في زيادة الاستثمار الدفاعي في السنوات العشرين الماضية.

العالم - أوروبا

في قمة الاتحاد الأوروبي في فرساي في مارس/ آذار، كلف القادة الأوروبيون المفوضية الأوروبية بتحديد الفجوات في سياسة الاستثمار الدفاعي، واقتراح خطوات لتضييقها لتعزيز صناعة الدفاع الأوروبية وقاعدتها التكنولوجية.

حدد التقرير ثلاثة أنواع رئيسية من فجوات الاستثمار التي اكتشفت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مثل الإنفاق الدفاعي والثغرات الصناعية الدفاعية وثغرات القدرات، كما تضمنت تدابير محتملة لسد هذه الفجوات.

وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي زاد إنفاقه الدفاعي المشترك بنسبة 19.7% من 1999 إلى 2021، وهو ما يبدو غير كاف مقارنة بزيادة قدرها 65.7% في الولايات المتحدة، و292% في روسيا و592% في الصين.

كما جاء فيه: "لو أنفقت جميع الدول الأعضاء 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع مع تخصيص 20% للاستثمار، منذ عام 2006 حتى عام 2020، لكان هذا قد أدى إلى ما يقرب من 1100 مليار يورو للدفاع (1.15 تريليون دولار)، منها 270 مليار يورو من الاستثمارات.

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الاتحاد الأوروبي: تأخرنا 20 عاما في تعزيز الإنفاق الدفاعي مقارنة بروسيا والصين