الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: ليس لبنان وحده بل العالم بأسره يتجه نحو تحديات وأزمات حقيقية لن تجدي السجالات نفعا معها

الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس.. شاهد..الجهاد الاسلامي تنظم مهرجانا بعنوان "سيف القدس لازال مشرعا"

أميركا ولبنان..لعبة التغيير بقوة الدولار

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. لبنان.. مستقبل التحالفات بعد اعلان النتائج طرد الدبلوماسيين.. مواجهة مفتوحة بين روسيا والدول الغربية

فضيحة جواسيس فرنسا.. لا موجة في إيران ليركبوها

ترامب وبايدن يتحملان مسؤولية 'الانهيار الكارثي' لأفغانستان

إسلامي: نقوم بإنتاج وقود مخصب بنسبة 60٪