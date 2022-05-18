لبنان.. مستقبل التحالفات بعد اعلان النتائج طرد الدبلوماسيين.. مواجهة مفتوحة بين روسيا والدول الغربية

العالم - بانوراما

ولكن متابعين يؤكدون ان ما بانتظار المجلس الجديد لنواب الشعب سيكون محورا لمزيد من الانقسام اذا ابتعد الجميع عن نداءات الحوار والتعاون ونبذ الخطاب الطائفي ازاء الملفات العديدة التي تواصل اغراق لبنان في اتون الازمات العميقة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اعلان الخارجية الروسية بانها امهلت عشرات الدبلوماسيين الاوروبين من ايطاليا واسبانيا وفرانسا ثمانية أيام للمغادرة موضحة ان قرار الطرد جاء ردا على خطوة مماثلة من الاوروبيين في وقت سابق.

ويبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.