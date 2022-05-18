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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

لبنان.. مستقبل التحالفات بعد اعلان النتائج طرد الدبلوماسيين.. مواجهة مفتوحة بين روسيا والدول الغربية

لبنان.. مستقبل التحالفات بعد اعلان النتائج طرد الدبلوماسيين.. مواجهة مفتوحة بين روسيا والدول الغربية
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما بملفه الاول الليلة، نتائج الانتخابات التشريعية اللبنانية التي فرزت واقع جديد من الانقسام السياسي المبني على حروب الاحجام في البرلمان.

العالم - بانوراما

ولكن متابعين يؤكدون ان ما بانتظار المجلس الجديد لنواب الشعب سيكون محورا لمزيد من الانقسام اذا ابتعد الجميع عن نداءات الحوار والتعاون ونبذ الخطاب الطائفي ازاء الملفات العديدة التي تواصل اغراق لبنان في اتون الازمات العميقة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اعلان الخارجية الروسية بانها امهلت عشرات الدبلوماسيين الاوروبين من ايطاليا واسبانيا وفرانسا ثمانية أيام للمغادرة موضحة ان قرار الطرد جاء ردا على خطوة مماثلة من الاوروبيين في وقت سابق.

ويبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. لبنان.. مستقبل التحالفات بعد اعلان النتائج طرد الدبلوماسيين.. مواجهة مفتوحة بين روسيا والدول الغربية

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