السيد نصر الله: في ظل القانون الانتخابي الحالي فإن تقييم الأكثرية والتمثيل الشعبي على قاعدة تعداد النواب غير صحيح

قناة العالم
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٥٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
السيد نصر الله : سنعمل على كل ماوعدنا به
السيد نصر الله : سنعمل على كل ماوعدنا به
السيد نصر الله: نأمل أن يأتي يوم يكون لدينا فيه قانون انتخابي منصف
السيد نصر الله: في ظل القانون الانتخابي الحالي فإن تقييم الأكثرية والتمثيل الشعبي على قاعدة تعداد النواب غير صحيح
السيد نصر الله: رأينا سفيري أمريكا والسعودية ونشاطهما الانتخابية في البلاد ولكن هل رأى أحد مسؤولا إيرانيا ينشط في هذه الانتخابات
السيد نصر الله: لا يمكن التغلب على المشاكل التي نواجهها سوى من خلال الشراكة والتعاون
السيد نصر الله: ليس لبنان وحده بل العالم بأسره يتجه نحو تحديات وأزمات حقيقية لن تجدي السجالات نفعا معها
السيد نصر الله: ندعو إلى تهدئة السجالات الإعلامية بعد أن انتهت النتائج الانتخابية
السيد نصر الله: الانتخابات التي جرت لا تتيح لأي فريق سياسي أن يدعي الأغلبية النيابية
السيد نصر الله: الحضور الكبير في الانتخابات ونتيجة الانتخابات يطعيان رسالة بالتمسك بالمقاومة وسلاحها
السيد نصر الله: في ظل القانون الانتخابي الحالي فإن تقييم الأكثرية والتمثيل الشعبي على قاعدة تعداد النواب غير صحيح
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
النتائج النهائية للبرلمان اللبناني الجديد والتحديات
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦
هاشتاغ
شاهد..تفاعل مواقع التواصل مع نتائج الانتخابات اللبنانية
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤
خاص بالعالم- مراسلون
حكومتان في ليبيا وعودة التوتر الى طرابلس...بعد وعيد، روسيا تقلل من أهمية انضمام فنلندا والسويد للناتو
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨
خاص بالعالم- مراسلون
زوال كيان الاحتلال.. كابوس يطارد قادته
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩
خاص بالعالم- مراسلون
النتائج النهائية للبرلمان اللبناني الجديد والتحديات
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣
أهم الأخبار
هذا ما كشفه مسؤول يمني عن تطورات ملف الأسرى في اليمن
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
في الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس..
شاهد..الجهاد الاسلامي تنظم مهرجانا بعنوان "سيف القدس لازال مشرعا"
أميركا ولبنان..لعبة التغيير بقوة الدولار
تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..
لبنان.. مستقبل التحالفات بعد اعلان النتائج طرد الدبلوماسيين.. مواجهة مفتوحة بين روسيا والدول الغربية
فضيحة جواسيس فرنسا.. لا موجة في إيران ليركبوها
ترامب وبايدن يتحملان مسؤولية 'الانهيار الكارثي' لأفغانستان
إسلامي: نقوم بإنتاج وقود مخصب بنسبة 60٪
مقالات و تحليلات
ماهي التحديات الكبرى امام مجلس النواب اللبناني الجديد؟
الخلافات البينيّة تُرهق «الرئاسي»... وتعثر دمج الميليشيات
قراءة هادئة في الانتخابات اللبنانية 2022
الأخبار.. ابن زايد و استمرار سياسة المغامرة في الداخل والخارج
خبراء أمريكيون يحذرون من خطر عدم الرقابة على إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.