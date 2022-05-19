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متحدث الحكومة الايرانية: تاكيد المقررة الامنية عدم قانونية الحظر فضيحة اخرى لاميركا

متحدث الحكومة الايرانية: تاكيد المقررة الامنية عدم قانونية الحظر فضيحة اخرى لاميركا
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي، تاكيد المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة بان اجراءات الحظر المفروضة على ايران غير قانونية ومناقضة لمعايير حقوق الانسان، فضيحة اخرى لاميركا.

العالم - ايران

واشار بهادري جهرمي الى زيارة المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة النا دوهان الى ايران وكتب في تغريدة له على تويتر الاربعاء: ان المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة اكدت في ختام زيارتها الى ايران بان اجراءات الحظر الاحادية الاميركية ضد ايران مناقضة لمعايير حقوق الانسان والقوانين الدولية وانه على الولايات المتحدة انهاء اجراءات حظرها اللاقانونية ضد ايران. فضيحة اخرى لاميركا.

وكانت مقررة منظمة الامم المتحدة النا دوهان قد وصفت في مؤتمرها الصحفي في طهران، الاربعاء، اجراءات الحظر ضد ايران انتهاكا لحقوق الانسان، ونصحت الحكومة الاميركية بانهاء الحظر ضد الشعب الايراني في مجالات الاغذية والادوية والمياه والصحة.

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متحدث الحكومة الايرانية: تاكيد المقررة الامنية عدم قانونية الحظر فضيحة اخرى لاميركا

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