الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

"اسرائيل" قلقة من اقتراب المفاوضات النووية من الاتفاق

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال معلق الشؤون العسكرية في القناة الـ 12، نير دفوري، إنّ وزير الأمن "الإسرائيلي" بني غانتس قدّم موعد سفره الى الولايات المتحدة.

العالم - الاحتلال

وأضاف دفوري، رداً على سؤال حول أسباب زيارة غانتس العاجلة لواشنطن: “الأجواء في إسرائيل تشير إلى أنّ الأميركيين قد يوقّعون في القريب على اتفاق مع الإيرانيين”، لافتاً إلى “خشية إسرائيل من حدوث هذا الأمر مع شروط غير جيدة لإسرائيل”

وتابع: “لذلك رأينا في إسرائيل إطلاق هذه الحملة، سواء سفر غانتس الى الولايات المتحدة أم الكشف عن أنّ سلاح الجو يتدرب على الهجوم بشكل كامل على المنشآت النووية في إيران” حسب زعمه.

وعلّق أيضاً على الصورة التي تظهر قائد المنطقة الوسطى الأميركي، الذي وصل الى تل ابيب للقيام بزيارة، من داخل مركز القيادة في مبنى وزارة الحرب حيث تدار الحرب، أو مناورة الحرب من هناك، قائلاً: “هناك المناورة المشتركة التي تنفذها الآن الطائرات الحربية كجزء من إظهار التعاون الوطيد نحو الخارج بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذا الموضوع”.

وأكد أنّ “الاتجاه في إسرائيل الآن هو ممارسة الكثير من الضغط حتى على الأميركيين”، مشيراً إلى أنّه “إذا كنتم ذاهبون نحو الاتفاق فلا تهرولوا إليه، بل قوموا بذلك من خلال الإدراك والترتيب ليكون اتفاقاً مُحسّناً ولأطول مدة” حسب تعبيره.

روابط ذات صلة

شاهد.. "اسرائيل" قلعة محاصرة بشباك قدرات محور المقاومة

فاذا جاء وعد الآخرة.. هل تستعجل 'اسرائيل' حتفها؟

بالفيديو.."اسرائيل" تريد جر المنطقة الى بحر من الدماء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الانتخابات التي فاقت كل التصورات بالعالم

شاهد بالفيديو.. تركيا تعرقل انضمام فنلندا والسويد للناتو.. بماذا طالبت؟

شاهد بالفيديو.. طالبان الافغانية تتوسط بين طالبان باكستان ومسؤولين باكستانيين كبار

العراق.. تصريح مهم للمالكي بشأن تشكيل الحكومة والأمن الغذائي

هؤلاء یصفوننا بالارهابیین؟!

وزير الخارجية السعودي يزور الجزائر