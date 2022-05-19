"اسرائيل" قلقة من اقتراب المفاوضات النووية من الاتفاق

العالم - الاحتلال

وأضاف دفوري، رداً على سؤال حول أسباب زيارة غانتس العاجلة لواشنطن: “الأجواء في إسرائيل تشير إلى أنّ الأميركيين قد يوقّعون في القريب على اتفاق مع الإيرانيين”، لافتاً إلى “خشية إسرائيل من حدوث هذا الأمر مع شروط غير جيدة لإسرائيل”

وتابع: “لذلك رأينا في إسرائيل إطلاق هذه الحملة، سواء سفر غانتس الى الولايات المتحدة أم الكشف عن أنّ سلاح الجو يتدرب على الهجوم بشكل كامل على المنشآت النووية في إيران” حسب زعمه.

وعلّق أيضاً على الصورة التي تظهر قائد المنطقة الوسطى الأميركي، الذي وصل الى تل ابيب للقيام بزيارة، من داخل مركز القيادة في مبنى وزارة الحرب حيث تدار الحرب، أو مناورة الحرب من هناك، قائلاً: “هناك المناورة المشتركة التي تنفذها الآن الطائرات الحربية كجزء من إظهار التعاون الوطيد نحو الخارج بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذا الموضوع”.

وأكد أنّ “الاتجاه في إسرائيل الآن هو ممارسة الكثير من الضغط حتى على الأميركيين”، مشيراً إلى أنّه “إذا كنتم ذاهبون نحو الاتفاق فلا تهرولوا إليه، بل قوموا بذلك من خلال الإدراك والترتيب ليكون اتفاقاً مُحسّناً ولأطول مدة” حسب تعبيره.