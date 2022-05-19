الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

تركيا تعرقل انضمام فنلندا والسويد للناتو.. بماذا طالبت؟

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

معارضة تركية افشلت اجتماع سفراء حلف الناتو في استكهولهم المتعلق بتسليم الترشيحين الرسميين لفنلندا والسويد، خاصة ان قرار انضمام اي دولة بحاجة الى موافقة كافة الاعضاء. فما الذي يجعل تركيا تعارض انضمام استكهولهم وهيلسينكي الى الناتو؟ 

خاص بالعالم

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: 'طلبنا من السويد إعادة ثلاثين إرهابيًا، قالوا لا. لذا لن تعيد الإرهابيين لكنها تطلب منا عضوية الناتو؟ الناتو كيان ومنظمة للأمن. لذا لا يمكننا أن نقول 'نعم' لحرمان هذا الجهاز الأمني من الأمن".

وتصب الانتقادات التركية على رفض فنلندا والسويد من تسليم اعضاء المجموعات الكردية وبشكل رئيسي حزب العمال الكردستاني والحركات المسلحة الكردية في سوريا.

محللون سياسيون يتوقعون ان تتم التسوية بين تركيا وحلف ناتو عبر المزج بين التنازلات والضغوط على أنقرة، فيما يرى اخرون ان الرئيس التركي بالاضافة الى رغبته في تسوية خلافات مع السويد وفنلندا بشأن حزب العمال الكردستاني، يأمل ايضا في الحصول على أسلحة أميركية او حتى تحسين شعبيته داخليا او توجيه إشارة مؤاتية الى روسيا التي يقيم معها علاقات معقدة، خاصة انهم يرون اردوغان القائد المعتاد على المقايضات في علاقات بلاده مع الغرب حيث يحاول تحقيق عدة مكاسب بضربة واحدة.

ويشير الباحثون الى ملف تصدير طائرات مقاتلة أميركية الى تركيا على انه قد يكون بين الحلول الممكنة. لكن هناك من يعتقد ان انقرة لا يمكن ان تحصل على شيء مهم في ختام هذه المفاوضات وهي تتصرف بطريقة متخبطة من خلال تكثيف التصريحات العلنية.

روابط ذات صلة

تركيا تستخدم اللاجئين السوريين كورقة ضغط لتمرير مصالحها

تركيا تمنع بحث طلبي فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الانتخابات التي فاقت كل التصورات بالعالم

شاهد بالفيديو.. تركيا تعرقل انضمام فنلندا والسويد للناتو.. بماذا طالبت؟

شاهد بالفيديو.. طالبان الافغانية تتوسط بين طالبان باكستان ومسؤولين باكستانيين كبار

العراق.. تصريح مهم للمالكي بشأن تشكيل الحكومة والأمن الغذائي

هؤلاء یصفوننا بالارهابیین؟!

وزير الخارجية السعودي يزور الجزائر