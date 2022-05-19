تركيا تعرقل انضمام فنلندا والسويد للناتو.. بماذا طالبت؟

خاص بالعالم

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: 'طلبنا من السويد إعادة ثلاثين إرهابيًا، قالوا لا. لذا لن تعيد الإرهابيين لكنها تطلب منا عضوية الناتو؟ الناتو كيان ومنظمة للأمن. لذا لا يمكننا أن نقول 'نعم' لحرمان هذا الجهاز الأمني من الأمن".

وتصب الانتقادات التركية على رفض فنلندا والسويد من تسليم اعضاء المجموعات الكردية وبشكل رئيسي حزب العمال الكردستاني والحركات المسلحة الكردية في سوريا.

محللون سياسيون يتوقعون ان تتم التسوية بين تركيا وحلف ناتو عبر المزج بين التنازلات والضغوط على أنقرة، فيما يرى اخرون ان الرئيس التركي بالاضافة الى رغبته في تسوية خلافات مع السويد وفنلندا بشأن حزب العمال الكردستاني، يأمل ايضا في الحصول على أسلحة أميركية او حتى تحسين شعبيته داخليا او توجيه إشارة مؤاتية الى روسيا التي يقيم معها علاقات معقدة، خاصة انهم يرون اردوغان القائد المعتاد على المقايضات في علاقات بلاده مع الغرب حيث يحاول تحقيق عدة مكاسب بضربة واحدة.

ويشير الباحثون الى ملف تصدير طائرات مقاتلة أميركية الى تركيا على انه قد يكون بين الحلول الممكنة. لكن هناك من يعتقد ان انقرة لا يمكن ان تحصل على شيء مهم في ختام هذه المفاوضات وهي تتصرف بطريقة متخبطة من خلال تكثيف التصريحات العلنية.

