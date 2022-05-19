العالم-الاميركيتان

وجاء في بيان أصدرته الوزارة: "أكدت إدارة الصحة العامة في ولاية ماساتشوستس اليوم (18 مايو) حالة واحدة من حالات الإصابة بعدوى جدري القردة لدى رجل بالغ زار كندا مؤخرًا".

ونقل المريض إلى المستشفى، وتم تقييم حالته على أنها مرضية.

وفي وقت سابق، تم تسجيل تسع حالات إصابة بجدري القردة في المملكة المتحدة، كما أعلنت إسبانيا والبرتغال يوم الأربعاء أنهما سجلتا أكثر من 40 إصابة مؤكدة أو يشتبه في أنها بمرض جدري القردة.

وقالت هيئة حماية المستهلك الروسية إن خطر استيراد جدري القردة إلى روسيا منخفض جدا، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع استيراد المرض.

وجدري القردة هو مرض نادر يحدث أساسا في المناطق النائية من وسط أفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة. وينتقل فيروس جدري القردة إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، ولكن انتشاره على المستوى الثانوي محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر. ولا يوجد أي علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض.