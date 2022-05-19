الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢
٠٩:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران ازاحة الستار عن طائرة "سيمرغ" الخفيفة للشحن بحضور وزير الدفاع وقادة عسكريين

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دراسة تؤكد وجود “صحوة الموت ” التي تسبق لحظة الوفاة

الأخبار: «الرئاسي» يرث «الانتقالي»: أبو ظبي تبدّل رهاناتها

'أزمة قمح' تهدد الشعب اليمني

ايران تزيح الستار عن طائرة خفيفة للشحن 

ما دلالات اشارة غانتس للاسلحة الاستراتيجية لدى حلفاء ايران؟

عندما تصبح إيران اكبر هواجس ملك الأردن!