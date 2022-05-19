اهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 19 مايو2021

-جوان ..

المقررة الخاصة للأمم المتحدة.. الحظر الأمريكي على إيران إنتهاك لحقوق الإنسان .

- ابتكار ..

إنتعاش الآمال مرة أخرى بإمكانية إعادة الحياة للإتفاق النووي.

- خراسان ..

الخارجية الفرنسية تعترف بأن طرح الغرب لقضايا لاترتبط بالإتفاق النووي يعيق مفاوضات فيينا .

- اطلاعات..

حزب الله .. نتائج الإنتخابات البرلمانية بلبنان فضحت كذب مزاعم وإدعاءات الأعداء .

- كيهان ..

حزب الله لبنان يدعو القوى السياسية للتعاون من أجل إنهاء الأزمة الإقتصادية الخانقة .

- حمايت ..

فصائل المقاومة توجه إنذارا للكيان الصهيوني من مغبة أية إغتيالات وإستهداف للأقصى.

- ايران ..

مبعوث المنظمة الدولية للعراق يحذر من تداعيات إستمرار الأزمة السياسية وتفاقم الإستياء العام.

- جمهوري اسلامي ..

العراق يرفع شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي ضد الإنتهاكات العسكرية التركية لسيادته الوطنية .

- وطن امروز..

المخابرات الروسية تتحدث عن مخطط أمريكي لتدريب دواعش وإرسالهم للقتال بأوكرانيا .

- قدس ..

زعيم تنظيم صهيوني متطرف يكشف عن نوايا الكيان لهدم قبة الصخرة وتهجير الفلسطينيين .

- آرمان ملي ..

الرئيس التركي يؤكد رفض بلاده لعضوية فنلندا والسويد بحلف الناتو طارحا شروط مسبقة .

- سياست روز ..

تحرك روسي لنشر صواريخ قرب الحدود مع فنلندا ردا على طلب عضويتها للناتو.

ابرز ما جاء من اراء و تعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

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1- ايران ..

صحيفة ايران سلطت الضوء على جانب من تداعيات الحرب باوكرانيا في القارة الاوروبية وكتبت في مقالها ( إنتهاء حقبة الحياد بمنطقة بحر البلطيق )..

ليس من المبالغة او التهويل القول بأن منطقة بحر البلطيق بدأت بالتحرك للخروج من حيادها المعروف الذي جنبها خوض اية صراعات على مدى سبعين عاما , إن طلب فنلندا والسويد الإنضمام لعضوية حلف الناتو يعني الخروج من الحياد ودخول ميدان الصراع بين الغرب وروسيا.

نعم قد يكون للبلدين هواجسهما من الحرب الاوكرانية ولكن على مدى سبعة عقود لم تشهد علاقاتهما مع روسيا اية اجواء توتر او خلافات ولم يواجهها اية تهديدات .ان احد الاسباب الرئيسية للحرب باوكرانيا , ميول كييف للانضمام للناتو وتحسس روسيا من ذلك ومن اي توسع للناتو نحو اراضيها, وهذا ما تجسد بتصاعد نبرة التحذيرات الروسية لهلسنكي واستوكهولم بشأن العضوية في الناتو.

ان انضمام فنلندا والسويد للناتو قد يكون بداية لتحول منطقة البلطيق الى ساحة جديدة للمواجهة بين روسيا والغرب .

2- اطلاعات ..

في الشأن العراقي كتبت صحيفة اطلاعات في مقالها ( صيف العراق القائض وأزمته السياسية الحادة ) ..

يمر العراق بمرحلة صعبة حيث اصطدمت كل محاولات ايجاد ارضية لتشكيل حكومة جديدة بطريق مسدود الى حد الان و بعد مرور اكثر من ستة اشهر على انتهاء الانتخابات البرلمانية ، فالقوى السياسية المختلفة تتحرك لافشال وعرقلة مواقف بعضها البعض في هذا السياق واكثر مما تبحث عن اسس مشتركة للتعاون.

( إن إستمرار مأزق تشكيل حكومة جديدة بات يثير إستياء داخليا أوسع مع ضعف الخدمات العامة بصيف قائض وإنقطاع الكهرباء)

وتفاقم الاوضاع الاقتصادية من بطالة وغلاء وتراجع الانتاج الزراعي بسبب الجفاف . ان الخلافات بين القوى السياسية يحول دون تشكيل حكومة جديدة قادرة على معالجة كل هذه المشاكل ، فحكومة مصطفى الكاظمي لتصريف الاعمال تفتقر للحوافز اللازمة وكذلك للقدرة الواقعية على معالجة المشاكل المعيشية والخدمية . والبرلمان العراقي الجديد لم يصادق على ميزانية هذا العام بعد في خضم انشغال النواب بالصراع السياسي على تشكيل حكومة .

3- حمايت ..

نشرت صحيفة حمايت تقريرا ينقل عن وزيرة الخارجية البريطانية قولها ( بريطانيا تواجه أوضاعا إقتصادية صعبة ) جاء فيه ..

ازاحت وزيرة الخارجية البريطانية " ليز تراس" الستار عن تفاقم الاوضاع الاقتصادية في بلادها..

( الوزيرة تراس أكدت أن بريطانيا تمر بظروف إقتصادية وإجتماعية صعبة للغاية مع إرتفاع التضخم والبطالة لمستويات غير مسبوقة )

وكشفت هذه المسؤولة البريطانية ان عدد الفقراء الذين يواجهون صعوبات جدية في توفير قوتهم اليومي قد يرتفع في بريطانيا الى اكثر من مليونين وثلاثمائة الف شخص العام المقبل , ونوهتفي نفس الوقت الى الانعكاسات الاقتصادية السلبية العميقة للحرب باوكرانيا على الاقتصاد البريطاني والاقتصاد العالمي ككل خاصة على صعيد الامن الغذائي والوقود.

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها (السلطان والمساومات المدروسة).. في الوقت الذي رحب فيه الامين العام لحلف شمال الاطلسي "ينس استولتنبرغ" بطلب عضوية كل من فنلندا والسويد في الحلف ، شدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من معارضة تركيا العضوة بالناتو لهذا الطلب .

( أردوغان وجد في طلب عضوية فنلندا والسويد ضالته للعب بورقة الفيتو لاقتطاع إمتيازات من البلدين وتنازلات من أمريكا والناتو)

ان ميثاق حلف الناتو ينض على ضرورة موافقة كل البلدان الاعضاء بالاجماع على اي طلب جديد بالعضوية , ومثل هذا البند يجعل تركيا قادرة على عرقلة انضمام السويد وفنلندا للحلف وهذا ما يعرفه اردوغان جيدا.

الرئيس التركي استغل الحالة لطرح شروطه على الجميع , حيث اتهم السويد وفنلندا بايواء ارهابيين في اشارة لوجود معارضين اكراد من عناصر حزب العمال الكردستاني كلاجئين في البلدين طالبا بتسليم اكثر من ثلاثين معارضا كرديا , كما طلب منهما رفع الحظر الذي يفرضانه على بيع السلاح لتركيا على خلفية هجمات القوات التركية على الاكراد بسوريا. الى جانب ذلك اشترط اردوغان رفع امريكا الحظر عن بيع تركيا لطائرات متطورة , , كل ذلك مقابل تراجع تركيا عن معارضتها لانضمام السويد وفنلندا للناتو .

5- ابتكار ..

حول الازمة الاوكرانية كتبت صحيفة ابتكار في تقريرها ( توقف المفاوضات الروسية الأوكرانية )..

يبدو ان الامآا المضعيفة المعقودة على المفاوضات الروسية الاوكرانية لوقف الحرب قد بدأت تتبدد تماما, حيث اعلن المكتب الرئاسي بكييف ان هذه المفاوضات قد توقفت عمليا ملقيا المسؤولية على الجانب الروسي .

( كييف تقول إن جولة المفاوضات الروسية الأوكرانية بإسطنبول لم تحقق أية نتائج واقعية مؤثرة ولا أي تغيير بمسار المفاوضات )

من جانبها تقول موسكو ان كييف خرجت من المفاوضات عمليا وانها لم تتصرف باستقلالية خلال المفاوضات بل اتبعت املاءات امريكية .

الا ان المكتب الرئاسي بكييف اتهم موسكو بمحاولة استغلال المفاوضات مع التصعيد العسكري الروسي لدفع اوكرانيا للتنازل عن مناطق واسعة من اراضيها