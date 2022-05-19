اقتصاد ايران المقاوم يكسر احتكار بعض الدول لهذه الصناعة

خاص بالعالم

إنّ تصميمَ وصناعةَ هذه الطائرةِ الإستراتيجية، هو نتيجةُ مواصلةِ الجهودِ الدؤوبة، ومساعي الشركاتِ المعرفيةِ الموجِدةِ لفرصِ العمل.

الطائرةُ الخفيفةُ 'سيمرغ'، تحمل كميةَ شحنٍ لابأسَ بها، ومدياتُ طيرانِها جيدةٌ تتناسب مع الظروفِ الإقليميةِ للبلاد، إضافةً إلى أنها سريعةُ الهبوطِ و الإقلاعِ من على مدارجَ قصيرةٍ، ما يجعلها طائرةَ خدمةٍ لطائراتِ الإسعافِ التي بإمكانِها الهبوطُ في الطرقِ الترابية.

وتم إعادةُ تصميمِ وتوسعةِ قدراتِها بالنسبةِ لمثيلاتِها بحيث اصبحت مناسبةً لتلبيةِ حاجاتِ المؤسساتِ الحكوميةِ والعسكريةِ وتتماشى مع مناخِ وطبيعةِ البلادِ والمواصفاتِ الدولية.

وبحسبِ المعنيين فإنّ صناعةَ طائرةِ الشحنِ 'سيمرغ ' تدعم المصالحَ الوطنية، وترفع مستوى توفيرِ فرصِ العملِ وتخدم تحقيقَ الإقتصاد المقاوم في وزارة الدفاع، وتجعل فنَ الصناعةِ متامشياً مع الطاقاتِ الوطنيةِ لتقديمِ منتجاتٍ استراتيجيةٍ وفنيةٍ تُسرع في إدخالِ الصناعاتِ الجويةِ للبلادِ وخاصةً القواتِ المسلحةَ في نادي مصنّعي الطائراتِ فوقَ الثقيلةِ والمتطورة.

