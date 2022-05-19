ترشيد الدعم الحكومي في إيران...الضرورات والحقائق

العالم – من إيران

ومع بداية إجراء تعديل على نظام الدعم الإيراني وتأكيد الحكومة الحازم على دعم معيشة الشعب، زاد صرف بدلات المعيشة للناس بحيث يتم تخصيص الدعم الحكومي للناس أنفسهم بدلاً من تقديمه للمنتجين والمستوردين.

فوفقا لكثير من خبراء الشأن، أدى نظام الدعم السابق إلى حدوث فساد إداري وزيادة التهريب ما تطلب تنفيذ إصلاحات ملحة، ترى ما مدى ضرورة هذه الإجراءات؟ وما هي الميزات التي تتمتع بها؟ ومن هي المجموعات التي ترمي لإستغلال الأجواء المترتبة عن ذلك؟

موقع قناة العربية باللغة الفارسية وفي خطوة مثيرة للإستغراب تناول لقاء وزير الخارجية الأميركي السابق مع مريم رجوي زعيمة زمرة مجاهدي خلق الإرهابية المعروفة في إيران بإسم المنافقين، وقال إن هذه الزمرة تدعم ما وصفته بالاحتجاجات في إيران.

يأتي هذا فيما أن الجميع يعرف أن أيادي أعضاء زمرة المنافقين ملطخة بدماء أكثر من سبعة عشر ألف مواطن إيراني كما أنهم إرتكبوا جرائم مختلفة ضد أبناء الشعب الإيراني، لكن ورغم ذلك نرى أن مايك بومبيو وزير خارجية أميركا السابق قد توجه إلى ألبانيا مؤخراً ومن ثم غرد على موقع تويتر قائلاً أنه يدعم الاحتجاجات الإيرانية.

كما حاولت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عمدًا ومن خلال تقديم صور قديمة ومفبركة للاحتجاجات في إيران بث شائعات مختلفة مثل قطع الإنترنت في البلاد.

لكن الموضوع الذي أثار الإستغراب أكثر مؤخراً هو تغريدة للمتحدث باسم الخارجية الأميركية أعرب فيها نيد برايس وبصورة تنم عن تدخل سافر وعلني في الشؤون الداخلية الإيرانية، عن تأييده لما وصفه بحق المحتجين، طبعاً رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على ذلك بالقول أن تصريح نيد برايس إنتشاء مفرط.

كما حاولت وكالة رويترز في مقالة معادية تقديم صورة مسيسة حول موضوع تغيير دفع الدعم الحكومي في إيران. وشددت فقط على موضوع ارتفاع الأسعار ولم تشر إلى تقديم الدعم الحكومي لأبناء الشعب.

- ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"من إيران "نستضيف:

- د. علي سرزعيم الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...