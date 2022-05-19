الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢
٠٧:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

ترشيد الدعم الحكومي في إيران...الضرورات والحقائق

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

في الأسبوع الماضي حظيت خطة إقتصادية في إيران بتغطية إخبارية واسعة النطاق  وأصبحت حديث الناس في الشارع والبازار، خطة تهدف لترشيد الدعم الحكومي في البلاد وأدت لزيادة أسعار بعض السلع بالتزامن مع زيادة مقدار الدعم المقدم لأبناء الشعب الإيراني، وفي حلقتنا لهذه الليلة سنسلط الضوء على تفاصيل وحقائق هذه الخطة الإقتصادية.  

العالم من إيران

ومع بداية إجراء تعديل على نظام الدعم الإيراني وتأكيد الحكومة الحازم على دعم معيشة الشعب، زاد صرف بدلات المعيشة للناس بحيث يتم تخصيص الدعم الحكومي للناس أنفسهم بدلاً من تقديمه للمنتجين والمستوردين.

فوفقا لكثير من خبراء الشأن، أدى نظام الدعم السابق إلى حدوث فساد إداري وزيادة التهريب ما تطلب تنفيذ إصلاحات ملحة، ترى ما مدى ضرورة هذه الإجراءات؟ وما هي الميزات التي تتمتع بها؟ ومن هي المجموعات التي ترمي لإستغلال الأجواء المترتبة عن ذلك؟

موقع قناة العربية باللغة الفارسية وفي خطوة مثيرة للإستغراب تناول لقاء وزير الخارجية الأميركي السابق مع مريم رجوي زعيمة زمرة مجاهدي خلق الإرهابية المعروفة في إيران بإسم المنافقين، وقال إن هذه الزمرة تدعم ما وصفته بالاحتجاجات في إيران.

يأتي هذا فيما أن الجميع يعرف أن أيادي أعضاء زمرة المنافقين ملطخة بدماء أكثر من سبعة عشر ألف مواطن إيراني كما أنهم إرتكبوا جرائم مختلفة ضد أبناء الشعب الإيراني، لكن ورغم ذلك نرى أن مايك بومبيو وزير خارجية أميركا السابق قد توجه إلى ألبانيا مؤخراً ومن ثم غرد على موقع تويتر قائلاً أنه يدعم الاحتجاجات الإيرانية.

كما حاولت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عمدًا ومن خلال تقديم صور قديمة ومفبركة للاحتجاجات في إيران بث شائعات مختلفة مثل قطع الإنترنت في البلاد.

لكن الموضوع الذي أثار الإستغراب أكثر مؤخراً هو تغريدة للمتحدث باسم الخارجية الأميركية أعرب فيها نيد برايس وبصورة تنم عن تدخل سافر وعلني في الشؤون الداخلية الإيرانية، عن تأييده لما وصفه بحق المحتجين، طبعاً رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على ذلك بالقول أن تصريح نيد برايس إنتشاء مفرط.

كما حاولت وكالة رويترز في مقالة معادية تقديم صورة مسيسة حول موضوع تغيير دفع الدعم الحكومي في إيران. وشددت فقط على موضوع ارتفاع الأسعار ولم تشر إلى تقديم الدعم الحكومي لأبناء الشعب.

- ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"من إيران "نستضيف:

- د. علي سرزعيم الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

اقتصاد ايران المقاوم يكسر احتكار بعض الدول لهذه الصناعة

وزارة الصحة : 280 اصابة و8 وفيات جديدة بكورونا في ايران

الدفاع الايرانية تزيح الستار عن طائرة "سيمرغ" الخفيفة للنقل

ما دلالات اشارة غانتس للاسلحة الاستراتيجية لدى حلفاء ايران؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بلينكن: أوكرانيا لن تبقى إذا أوقفت القتال

ترشيد الدعم الحكومي في إيران...الضرورات والحقائق

شاهد.. القوات العسكرية تقمع مليونية الـ 19 من مايو في السودان

رئيسي: العلاقات البناءة بين دولة الجوار أكثر العناصر تأثيرا لتعزيز الأمن الإقليمي

الإفراج عن أسير من رام الله بعد اعتقال دام 14 عاما

الكونغرس يوافق على مساعدة بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا