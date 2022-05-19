الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢
١٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الأمن الايراني: الحكومة السويدية قامت بالنيابة عن الصهاينة باعتقال حميد نوري بصورة غير قانونية واتخذته رهينة بعد القاء القبض على جلالي

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برلمان العراق يباشر بالقراءة الثانية لمقترح قانون حظر التطبيع

البحرية البريطانية: هجوم على سفينة شحن قبالة اليمن

استقالة عضو الكنيست الاسرائيلي عن حركة ميرتس

شاهد بالفيديو.. اقتصاد ايران المقاوم يكسر احتكار بعض الدول لهذه الصناعة

روسيا ترحل 5 دبلوماسيين برتغاليين

الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها في شمال سوريا