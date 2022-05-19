برلمان العراق يباشر بالقراءة الثانية لمقترح قانون حظر التطبيع

العالم - العراق

وحسب موقع "السومرية نيوز"، فقد ذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، أن "مجلس النواب باشر بالقراءة الثانية لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".



وعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 270 نائباً.

وكانت قوى الدولة النيابية في العراق قد دعت الخميس الماضي الى التعاطي الإيجابي مع قانون حظر التطبيع و إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني في قراءته الثانية.

وأشادت كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية النيابية في العراق، بدور اللجنة القانونية النيابية التي استكملت قانون حظر التطبيع، وذكرت الكتلة حسب، أن "هذا القانون كفيل بغلق الباب أمام كل من تسول له نفسه التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث سيتم تجريمه ومحاسبته قانونيا، داعية جميع الكتل النيابية، الى "التعاطي الإيجابي مع هذا القانون.

وختمت الكتلة بيانها بالقو، إن "هذا القانون يمثل الارادة الشعبية ويأتي للحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق وللخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل او التواصل والتخابر وإقامة العلاقات معه".