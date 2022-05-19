تركيا تعلن رفضها انضمام فنلندا والسويد للناتو

العالم ـ تركيا

وقال أردوغان خلال مناسبة عيد الشباب، في خطاب تم نشره عبر صفحته على "تويتر": لا نريد أن نرتكب الخطأ نفسه مرتين، لذلك، سنواصل سياستنا في هذا الصدد بحزم. قلنا لشركائنا إننا سنقول لا لعضوية السويد وفنلندا في الناتو. وسنواصل طريقنا في ذات المنوال".

واتهم أردوغان البلدين باحتضان "جماعات إرهابية".

وفي السياق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "تركيا لا تستطيع التخلي عن العلاقات مع روسيا وعن الغاز الروسي"، معتبرا هذه المسألة "استراتيجية".

وقال: "لدينا علاقات مع كلا الجانبين (روسيا وأوكرانيا). لدينا مشروع محطة أكويو للطاقة النووية مع روسيا. وفي العام المقبل سنكمل هذا المشروع ونفتحه"، مضيفا أن "هذا مصدر مهم للغاية بالنسبة لنا، حيث نتلقى 50% من الغاز المستهلك لنا من روسيا. وهذه مسألة استراتيجية لنا... وعلاقاتنا (مع روسيا) استراتيجية... لا يمكننا رفضها أو قطعها".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا ينوي قطع العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو فولوديمير زيلينسكي، وأنه يواصل "الدبلوماسية الهاتفية" مع الجانبين.

وقال: "ننتهج سياسة التوازن في علاقاتنا مع روسيا وأوكرانيا ولا ننوي قطع الروابط، ولا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".