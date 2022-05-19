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مراسلة العالم: إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تعلن اطلاق صاروخ من القبة الحديدية تجاه هدف في سماء جنوب قطاع غزة

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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