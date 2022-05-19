حماس: نتائج "بيرزيت" تؤكد تمسك الشباب الفلسطيني بخيار المقاومة

العالم- فلسطين

وأضاف بدران في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن "لدينا جيلاً من الشباب يمكننا الاعتماد عليه، وهو محل ثقتنا وتقديرنا، وينتشر في مختلف مكونات شعبنا، وكذلك في أماكن وجوده في الساحات المتعددة بالداخل والخارج".

وأكد أن "الفوز له دلالاته وتداعياته على أكثر من صعيد، وسوف تقرؤه وتحلله العديد من الجهات وأصحاب القرار هنا وهناك".

واستدرك بدران: "صحيح أنها انتخابات طلابية، لكنها جاءت في وقت حساس، ومرحلة متداخلة في الحالة الوطنية الفلسطينية".

وشدد على أن "فوز الكتلة الإسلامية وغيرها من الكتل التي تؤمن بمشروع المقاومة، والتي تتعامل مع الاحتلال على أنه عدو يجب مواجهته؛ سيسهم كثيرا في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، خاصة في الضفة، حيث بذل الاحتلال جهودا كبيرة من أجل كي وعي جيل الشباب، وإبعادهم عن هموم وطنهم وحاجات شعبهم".

ودعا بدران جميع القيادات الفلسطينية إلى أن تلتقط أبعاد هذه الانتخابات، وأن تتعامل مع جيل الشباب باحترام وتقدير يستحقه، وأن تتحرك سياسيا وميدانيا وفق المزاج الشعبي العام "الذي يلتف حول مشروع المقاومة التفافا واضحا".

وحققت الكتلة الإسلامية فوزاً ساحقاً بانتخابات جامعة بيرزيت، شمالي القدس، وحصلت على إجمالي 5068 صوتا (28 مقعدا)، فيما حصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات على 3379 صوتا (18 مقعدا)، والقطب الطلابي الديمقراطي على 888 صوتا (5 مقاعد)، وكتلة الوحدة الطلابية على 132 صوتا، وكتلة اتحاد الطلبة على 76 صوتا.