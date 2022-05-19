"كتلة بيرزيت" تحتفل بفوزها في انتخابات مجلس الطلبة

العالم- فلسطين

وأهدت الكتلة الإسلامية خلال المهرجان فوزها إلى الشهداء والجرحى والأسرى، وقائد كتائب القسام محمد الضيف، إلى جانب طلبة جامعة بيرزيت، الذين وصفتهم بأهل "الوفاء".

من جهته، وجه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، التحية لشباب وشابات بيرزيت.

وتابع العاروري، خلال كلمته بالمهرجان: "هذا الانتصار هو انتصار على عدونا المجرم الذي يحاول إلغاء وجودنا، ولكنه أضعف من أن يكسرنا أو ينتصر علينا، وهذا الفوز والانتصار ليس موجه ضد أي فلسطيني، هو انتصار للكل الفلسطيني على العدو الغاشم".

ويرى أن صدى هذه الانتخابات والنتائج التي أفرزتها يتردد في كل العالم، "فكل دوائر صنع القرار والمراقبة للصراع في فلسطين تنظر لهذه الانتخابات".

وقال: "اعقدوا العزم بأن تكون مهمتنا الأساسية في هذا الزمن هي مقاومة الاحتلال في كل مكان، وفرحنا العظيم وفوزنا العظيم سيكون في باحات الأقصى".

وقال ممثل الكتلة الإسلامية أسيد القدومي، إننا نجتمع اليوم بعدما قالت الانتخابات كلمتها بفوز كتلة الوفاء الإسلامية، مؤكدا أن مسيرة العمل الطلابي ماضية ولا تتوقف.

وأوضح أن الكتلة في جامعة بيرزيت ستواصل أداء واجبها الوطني، وتطوير النموذج الرائد والمتميز في العمل الطلابي.

ووجه القدومي خلال كملته في المهرجان، التحية إلى طلبة جامعة بيرزيت بعد مشاركتهم الواسعة في انتخابات مجلس الطلبة، مثمنا وعيهم العالي ونموذجهم الوطني الرائد، وثقتهم العالية بالكتلة الإسلامية.

وشكر القدومي إدارة الجامعة وهيئتها الأكاديمية والإدارية وعمادة شؤون الطلبة واللجنة التحضيرية وكل مكونات أسرة الجامعة، "الذين يثبتون في كل مرة تميز هذا الصرح الوطني الرائد ونموذجه المميّز على صعيد الوطن".

وأشار القدومي إلى أن الكتلة الإسلامية لن تشكل مجلس الطلبة، إلّا على أساس مبدأ التمثيل النسبي، بالشراكة مع الأطر التي اجتازت نسبة الحسم.

من جانبه، هنأ ممثل القطب الطلابي التقدمي بجامعة بيرزيت، جميع الكتل بالعملية الديمقراطية في الجامعة، مؤكدا أنها نتاج نضال من الجامعة وحركاتها الطلابية.

وبارك للكتلة الإسلامية حصولها على أعلى الأصوات في انتخابات مجلس الطلبة، موجها رسالة إلى باقي الجامعات الفلسطينية، بالسماح في إجراء العملية الانتخابية.

من جهته، قال ممثل كتلة الشبيبة الطلابية في كلمته خلال المهرجان، إننا جميعا سنستظل تحت علم فلسطين، موجها مباركته للكتلة الإسلامية وجميع الكتل الطلابية ولأسرة جامعة بيرزيت، بعد نجاح العرس الديمقراطي.

وتابع: "نبارك لكم أبناء العياش وأبناء الشيخ أحمد الياسين نجاحكم في انتخابات مجلس الطلبة"، مشيرا إلى أننا سنواصل معكم الحفاظ على هذا الطريق الديمقراطي ونهج الشهداء الأبطال".

وفي كلمة له بالمهرجان، هنأ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت بهذا الفوز، مؤكدا أنه أكبر ردٍّ على الاحتلال الإسرائيلي.

أما عمار بنات، قريب الشهيد نزار بنات، فقال في كلمته بالمهرجان، إن الجيل الجديد يفاجئ بأنه لا ينسى ولا يغفر، ويعرف البوصلة الحقيقية في أي اتجاه، ويعرف جيدا بوصلة الوطن والوطنيين.