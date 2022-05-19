نيجيرفان بارزاني يستقبل الفنان الايراني 'شهرام ناظري'

العالم - العراق

وجاء في بيان صادر عن عن رئاسة منطقة كردستان العراق، ان الرئيس نيجيرفان بارزاني اعرب عن سروره للقاء ناظري، معبرا عن "ثنائه وتقديره لتاريخ وخدمات وأعمال ناظري الفنية وشهرته على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأشار الى أن "الجوائز التي نالها هي محل اعتزاز لكل كردي ولأبناء كردستان عامة"، مؤكدا على "الدعم الكامل لناظري"، متمنياً له "طول العمر ووافر الصحة واستمرار النجاحات".

بدوره عبّر الفنان شهرام ناظري عن شكره وامتنانه للرئيس نيجيرفان بارزاني والتكريم والجائزة التي منحت له في كردستان العراق، مؤكدا ان "تكريمه ومنحه جائزة أسعداه أكثر من كل التكريم والجوائز العالمية التي نالها وأكبر منها قيمة ومعنى".

واعرب ناظري عن سعادته بزيارة كردستان العراق ولقاء الرئيس نيجيرفان بارزاني.

يذكر ان وزير ووكيل وزارة ثقافة وشباب كردستان العراق كانا قد حضرا لقاء الرئيس نيجيرفان بارزاني بالفنان شهرام ناظري.

وكرمت وزارة ثقافة وشباب منطقة كردستان االعراق الفنان الكردي المعروف "شهرام ناظري"، في مراسم جرت بأربيل صباح الاثنين (16 أيار 2022).