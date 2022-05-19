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مراسل العالم: رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت يعقد جلسة طارئة مع اعضاء كتلته ( الساعة 8) على خلفية استقالة غيداء زعبي من الائتلاف الحكومي

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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