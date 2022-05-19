الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢
٠٣:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ملك الأردن يوافق على تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته

ملك الأردن يوافق على تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

صدرت الإرادة الملكية الأردنية بالموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس للملك عبدالله الثاني منذ الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.

العالم-الاردن

وقال الملك عبد الله في بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني" لن أسمح لأي من كان أن يقدم مصالحه على مصلحة الوطن ولن أسمح حتى لأخي أن يكون سببا للمزيد من القلق في وطننا".

وأضاف البيان"الأمير حمزة استنفذ كل فرص العودة لرشده والالتزام بسيرة أسرتنا ".

وفي 4 أبريل/نيسان 2021، أعلنت عمان أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى الأمير صحته.

وفي في 3 أبريل/نيسان 2022 أعلن الأمير الأردني حمزة بن الحسين، وهو أخ الملك عبد الله الثاني غير الشقيق، تخليه عن لقب أمير، بعد نحو شهر من اعتذاره للملك عن "خطئه".

روابط ذات صلة

الأمير الأردني حمزة بن الحسين يعلن التخلي عن لقبه!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خالد بن سلمان في واشنطن..هل يتم إلغاء تأشيرته بسبب قتل خاشقجي؟!

بين مطار صنعاء وجريمة حرس الحدود السعودي

في لقاء خاص لقناة العالم.. أسرة المواطن الإيراني حميد نوري تكشف عن تفاصيل اعتقاله

مصر: إحباط هجوم إرهابي عنيف

"ناصيف" يدعو إلى مواجهة دعوات هدم قبة الصخرة وإفشال مسيرة "الأعلام"

140 صحفياً هندياً يوجهون رسالة خاصة لـ"بينت" تنديدا باغتيال ابوعاقلة