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أوكرانيا: لا نحتاج إلى بدائل عن صفة مرشح للاتحاد الأوروبي

أوكرانيا: لا نحتاج إلى بدائل عن صفة مرشح للاتحاد الأوروبي
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، رفض بلاده لأي بديل عن عضوية الاتحاد الأوروبي.

العالم ـ أوروبا

رأى وزير خارجية ​أوكرانيا​ ​دميتري كوليبا​، أن "سلطات كييف لا تحتاج إلى بدائل عن صفة مرشح للاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر موقفا تهميشيا حيال أوكرانيا ويجرح مشاعر الأوكرانيين"، لافتاً إلى أنه "هذه البدائل تعتبر بمثابة نظرة تجاه بلاده وكأنها من الدرجة الثانية".

وأشار في بيان، إلى أنه "تكلل بالفشل عدم اليقين الاستراتيجي بشأن الآفاق الأوروبية لأوكرانيا، الذي تعتمده بعض عواصم ​الاتحاد الأوروبي​ في السنوات الأخيرة، ويجب أن ينتهي ويتوقف".

وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تستغرق عدة سنوات، بل وربما عدة عقود، وفي هذا الصدد، دعا إلى "إنشاء تجمع سياسي أوروبي جديد يمكنه قبول أوكرانيا في صفوفه".

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