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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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مسعود نوري: السيد حميد نوري خرج من زنزانته الانفرادية للاستراحة لمدة ساعة وعندما عاد وجد المسؤولين قد اخذوا قصاصاته الورقية
مسعود نوري: السيد حميد نوري خرج من زنزانته الانفرادية للاستراحة لمدة ساعة وعندما عاد وجد المسؤولين قد اخذوا قصاصاته الورقية
مسعود نوري: يعتبرون رسالة الرئيس الايراني التي وصلت الى السيد حميد نوري ويتم ارسالها لكل المواطنين بمناسبة عيد النوروز دليلا لادانته
الخارجية الروسية: موسكو تطالب سلوفينيا بتقليص بعثتها الدبلوماسية
الخارجية الروسية تعلن عن طرد خمسة دبلوماسيين برتغاليين ردا على أوامر لشبونة بطرد عشرة روس الشهر الماضي
ا ف ب: أمراء حرب وسياسيون أفغان سابقون في المنفى يعلنون تشكيل مجلس أعلى للمقاومة الوطنية يدعو حركة طالبان إلى تشكيل حكومة أكثر شمولا
الخارجية الروسية: وزير الخارجية الروسي اجرى محادثات هاتفية مع نظيره الايراني تركزت على العلاقات الثنائية والاتفاق النووي والتطورات في اوكرانيا
الخارجية الروسية: وزير الخارجية الروسي اجرى محادثات هاتفية مع نظيره الايراني تركزت على الهلاقات الثنائية والاتفاق النووي والتطورات في اوكرانيا
مراسل العالم: رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت يعقد جلسة طارئة مع اعضاء كتلته ( الساعة 8) على خلفية استقالة غيداء زعبي من الائتلاف الحكومي
الديوان الملكي الأردني: صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على توصية بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته
مسعود نوري: السيد حميد نوري خرج من زنزانته الانفرادية للاستراحة لمدة ساعة وعندما عاد وجد المسؤولين قد اخذوا قصاصاته الورقية
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش
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