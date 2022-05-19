تكريماً لشيرين أبو عاقلة.. جدارية "صوت السلام الإنساني" في الاردن

العالم- الاردن

وتداعى المشاركون في المبادرة التي نظمتها جمعية "حرير" المجتمعية بالتعاون مع رابطة الفنانين التشكيليين، لإبراز مشاعرهم على جدارية طولها متر وعرضها 3 أمتار، وتتوسطها صورة أبو عاقلة بألوان زيتية.

وقال رئيس رابطة الفنانين التشكيليين، الرسام إبراهيم الخطيب، إنّ "المشاركة تأتي من باب أهمية إظهار الموقف الشعبي والإنساني في التضامن مع القضايا التي تمسّ بوجدان الناس وتحركهم وتعبّر عنهم". وأضاف: "ندرك حجم الألم الذي خلّفه اغتيال أبو عاقلة، ومحاولات طمس كل الإشارات التي تساهم في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وبيّن صاحب المبادرة التكريمية، مؤسّس جمعية حرير، نهاد الدباس، أنّ فكرة اللوحة "تعكس صرخة أطفال متمسكين بمبادئ وقيم تربوا عليها في حب الأوطان والدفاع عنها، بصوتهم وريشتهم وأناملهم الرقيقة، ولتشكل الإعلامية الراحلة المثل الذي يحتذى به".

وتنتشر في أوساط الساحة الفنية والثقافية في الأردن مبادرات مشابهة للاحتفاء بأبو عاقلة، وتسليط الضوء على جرأتها في نقل الواقع الحقيقي للشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال الوحشية.

وقالت الصحافية ميسون يونس إنّ هذا النوع من المبادرات "يُحيي فكرة إبقاء الارتباط بالقضية الفلسطينية في عقول الأطفال، ويساهم في ترسيخ العلاقة بين الأجيال الجديدة وما يحدث في فلسطين المحتلة من بطش وتنكيل بحق الشعب الفلسطيني".