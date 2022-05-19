شاهد.. خطوات غربية جديدة نحو تصعيد التوتر مع روسيا

العالم - أوروبا

الرئيس الأميركي جو بايدن وقبيل ساعات على بدئه جولة في آسيا سيلتقي في البيت الأبيض رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون والرئيس الفنلندي سولي نينيستو، حيث سيبحث الزعماء الثلاثة تطورات طلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف الناتو بعد تخليهما عن حالة الحياد طويلة الأمد على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا وتماشيا مع سياسة واشنطن الرامية لتوحيد أوروبا ضد روسيا.

مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جيك سوليفان اعتبر تحرك الدولتين الأوروبيتين لحظة فاصلة في الأمن الأوروبي، وأعرب عن ثقته بأنه ستتم معالجة مخاوف تركيا إزاء القضية

في المقابل قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن رد موسكو على قرار فنلندا الانضمام للناتو سيكون مفاجأة وإن الجيش هو الذي سيقرر طبيعته مع الأخذ بعين الاعتبار كافة عوامل وميزات تطور عضوية فنلندا في الناتو، فيما تحدث مسؤولون روس عن إمكانية استئناف الحوار بين موسكو والغرب ولكن بعد انتهاء العملية الروسية في أوكرانيا

وعلى صعيد الدول الأعضاء في الناتو يتزايد الخلاف بشأن انضمام فنلندا والسويد للحلف خاصة فيما يخص الأولويات.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فجدد رفض بلاده لطلب الدولتين الأوروبيتين لحلف الناتو، وقال إن البلدين وخاصة السويد بؤرة للإرهاب، فيما كشفت تقارير إعلامية عن إمكانية موافقة تركيا على انضمام السويد وفنلندا للناتو في حال تلبية مطالبها المتعلقة بتعامل البلدين مع منظمات تعتبرها أنقرة إرهابية إضافة إلى رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة بسبب شرائها منظومات صواريخ إس أربعمئة الروسية

الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش قال هو الآخر إنه سيحذو حذو تركيا تجاه القضية ما لم يتم تلبية مطالب بلاده في البوسنة والهرسك، وشدد على أن الكروات في البوسنة والهرسك أهم بالنسبة إليه من الحدود الروسية الفنلندية بأكملها، وانتقد موقف رئيس وزراء البلاد الداعم لانضمام فنلندا للناتو.