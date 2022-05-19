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أوروبا
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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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رويترز: مسودة بيان مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تظهر تعهد المجموعة بتقديم تحويلات وقروض قيمتها 18.4 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا
قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبدالملك الحوثي: نحن كشعب يمني معنيون بمواصلة مشوارنا للوصول إلى الاستقلال والحرية ومنع التدخل الأجنبي
قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبدالملك الحوثي: العدو يهدف الى إفقاد شعبنا كل عناصر تماسكه وقوته ليسهل السيطرة عليه بشكل عام
قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبدالملك الحوثي: من يقودون العدوان علينا هم من يقودون حملات التطبيع مع العدو الإسرائيلي
قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبدالملك الحوثي: التطبيع هو عنوان لتمهيد المنطقة للعدو الإسرائيلي
قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبدالملك الحوثي: الأمريكي اتجه لإنشاء قواعد في حضرموت والمهرة وعدن بعد أن اطمأن لما نفذته أدواته
قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبدالملك الحوثي: الخونة والعملاء هم من يقبلون أن يصادر قرارهم من ضابط سعودي أو إماراتي
قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبدالملك الحوثي: لا يمكننا القبول بأن نحكم بقرارات أمريكية
قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبدالملك الحوثي: بعض من عينهم الأجنبي مؤخرا فوجئوا بهذا القرار
قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبدالملك الحوثي: الأعداء أتوا بحفنة من المجرمين والخونة واللصوص كقادة وعينوهم باختيار أجنبي
الأمم المتحدة تدين قرار طالبان حلّ "اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان" واصفة الأمر بأنه "خطوة رجعية للغاية"
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.