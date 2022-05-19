الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمم المتحدة تدين قرار طالبان حلّ "اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان" واصفة الأمر بأنه "خطوة رجعية للغاية"

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن يزعم: فنلندا والسويد تستوفيان 'كل المعايير' للانضمام الى الناتو

الاميركي سيرحل وسيتخلى عن الميليشيات.. المقداد يؤكد تواصل سورية مع معظم الدول العربية

السيد الحوثي: من يقودون العدوان على اليمن يقودون حملات التطبيع

الخطر الوجودي على الكيان الصهيوني

مليونية "19 مايو"..الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين

طالبان تطلب من مذيعات التلفزيون ارتداء البرقع